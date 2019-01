Alle Jahre wieder steht ein neues Call of Duty in den Läden. Dabei wechseln sich verschiedene Entwickler immer wieder ab. Im Jahr 2019 müsste nach bisheriger Regel ein CoD von Infinity Ward erscheinen. Ein Tweet sorgt jetzt für Spekulationen, welchen Titel der neue Ableger tragen könnte.

Allem Anschein nach kommt Ghost aus Modern Warfare 2 im nächsten Call of Duty wieder vor:

Wie so oft ist der Kurznachrichtendienst Twitter der Ursprung aller Spekulationen. Auf diesem teilte Ashton Williams, Communications Managerin bei dem Entwicklerstudio Infinity Ward, ein kurzes Video, welches den Charakter Ghost aus dem Spiel Call of Duty - Modern Warfare 2 zeigt, der aber auch mit Call of Duty - Ghosts in Verbindung gebracht wird.

Das sorgt bei den Fans der Reihe für ordentliche Spekulationen. Wird das nächste Spiel ein weiterer Eintrag in die bei den Fans beliebte "Modern Warfare"-Reihe oder soll mit dem Gif eine Fortsetzung des Ghosts-Ablegers angedeutet werden? Diese Diskussion schwappte schließlich auch auf die Forenseite resetera über.

Modern Warfare 4 oder Ghosts 2 - diese Frage wurde diskutiert und eine Antwort kam prompt, denn Branchen-Insider Jason Schreiner meldete sich zu Wort. Der Autor des Buches Blood, Sweat, and Pixels, mit Verbindungen zum Entwickler Infinity Ward, sagte in einem sehr kurzen Post: "Es ist nicht Ghosts 2!". Auf diese Information reagierten viele Fans mit Begeisterung, da die "Modern Warfare"-Ableger bei den Spielern deutlich besser ankamen als Ghosts.

Vom kommenden Call of Duty, welches möglicherweise den Titel Modern Warfare 4 trägt, wird erwartet, dass es eine klassischere Richtung einschlägt. Der aktuelle Ableger, Call of Duty - Black Ops 4, ist ein reines Multiplayer-Spiel, welches unter anderem einen "Battle Royale"-Modus enthält. Die Unterstützung für Black Ops 4 soll noch über längere Zeit laufen, deshalb ist es wahrscheinlich, dass es sich beim nächsten CoD um einen Shooter mit Einzelspieler-Kampagne handelt. Genaue Informationen gibt es von Entwicklerseite jedoch noch nicht, weshalb sämtliche Spekulationen noch ins Reich der Gerüchte eingeordnet gehören.

Was denkt ihre über die Gerüchte? Deutet Infinity Ward eine Fortsetzung der "Moder Warfare"-Reihe an oder handelt es sich doch um ein Ghosts-Sequel? Wünscht ihr euch den Schritt zurück zum Singleplayer? Verratet uns eure Spekulationen und Wünsche in den Kommentaren!