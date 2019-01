Der Versuch des Rappers Soulja Boy, in der Videospielbranche Fuß zu fassen, war so schnell beendet wie er begonnen hatte. Während im vergangenen Monat noch die "Soulja Boy"-Konsolen im Online-Shop des Musikers zum Verkauf angeboten wurden, sind diese nun allesamt aus dem Sortiment verschwunden. War er vielleicht gezwungen, den weiteren Verkauf der Geräte einstellen?

Vergangenen Dezember brachte Sony mit der PlayStation Classic eine hauseigene Retrokonsole auf den Markt:

Via Twitter äußerte Soulja Boy zunächst, dass er sich "zusammenreißen müsse", kurz darauf verschwanden seine Konsolen - die SouljaGame-Konsole und der SouljaGame-Handheld - aus seinem Online-Shop.

Wie die Kollegen von Engadget.com berichten, beteuert Soulja Boy in einem weiteren, mittlerweile gelöschten Tweet, dass er über entsprechende Lizenzen für die von ihm angebotenen Produkte verfüge. Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass dies nicht stimmt. Offenbar mussten die Konsolen aus Soulja Boys Online-Sortiment genommen werden, da er allem Anschein nach eben nicht über besagte Lizenzen verfügt, was einen Verkauf der Produkte illegal machen würde.

Fragwürdig ist allerdings nicht nur das Verschwinden der Konsolen aus dem "Soulja Boy"-Onlineshop. Im Grunde handelt es sich nämlich bei besagten Konsolen um gewöhnliche Emulatoren, welche mit einem gewaltigen Aufpreis weiterverkauft wurden.

Versprochen werden den Kunden dafür diverse vorinstallierte ROMs teils aktueller Spiele - doch warum sollten Nintendo, Square Enix und Co. entsprechende Lizenzen an ein Konkurrenzunternehmen, in diesem Falle das von Soulja Boy verkaufen? Kein Wunder also, dass nun offenbar die Alarmglocken läuten. Auch um die Nachfolgekonsolen SouljaBoy-Mini und SouljaGame-Fuze wurde es still. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze - vor allem auf juristischer Seite - nun entwickelt.

Was haltet ihr von dem Vorfall? Glaubt ihr, dass es sich in diesem Fall tatsächlich um ein Lizenzproblem handelt? Verfügt ihr eventuell selbst über eine der "Soulja Boy"-Konsolen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!