Und schon wieder macht der Twitch-Streamer Ninja Schlagzeilen mit Fortnite. Vor wenigen Tagen sprach er noch über seine Rekordeinnahmen durch den "Battle Royale"-Ableger. Nun wurde bekannt, dass Ninja als erster Fortnite-Spieler überhaupt die Marke von insgesamt 5.000 gewonnenen Spielen geknackt hat.

Vergangenen Monat startete die mittlerweile siebte Season in Fortnite:

Dass es sich bei Tyler Blevins, wie Ninja mit bürgerlichem Namen heißt, um einen hervorragenden Fortnite-Spieler handelt, ist hinlänglich bekannt. Vielleicht muss er das auch sein, wenn er täglich zwölf Stunden streamt und die Hälfte der Zeit in mehrere Partien Fortnite investiert.

Insgesamt hat Ninja bisher 13.656 Fortnite-Matches absolviert, wovon er 5.040 für sich entscheiden konnte - das entspricht einer Siegesrate von etwa 37 Prozent! Dabei verteilen sich die eizelnen Siege etwa gleichermaßen auf die Modi Solo, Duo und Squad. Eine vollständige Statistik von Ninjas Fortnite-Erfolgen findet ihr auf der Seite Fortnitetracker.

Auch die meisten Kills kann der Streamer für sich verbuchen: In seiner kompletten Fortnite-Karriere sorgte Ninja ganze 95.341 Mal für den Bildschirmtod anderer Spieler. Einzig seine Kill/Death-Ratio bleibt hinter den Erwartungen zurück. Zwar klingt 11,07 an dieser Stelle mehr als bewundernswert, dies bringt Ninja allerdings nicht einmal unter die Top 100 und reicht nur für Platz 8.712 - gemessen an der Gesamtzahl der Spieler allerdings immer noch ein großartiges Ergebnis. Welche Rekorde Ninja in diesem Jahr wohl noch in Fortnite aufstellen wird? Ihr dürft gespannt sein!

Wie viele Siege konntet ihr bisher in Fortnite erringen? Und wie sieht eure Gesamtstatistik aus? Oder zockt ihr möglicherweise ein anderes "Battle Royale"-Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!