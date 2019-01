So wie es scheint ist nun der zweite DLC-Charakter für Super Smash Bros. Ultimate bekannt. Dataminer fanden in den Spieldateien einen Hinweis darauf, welchen Recken aus einer bekannten Videospielreihe Nintendo wohl als nächstes in die virtuelle Arena schickt.

Kurios: Hat es Waluigi doch ins Spiel geschafft?

Ein heute erschienener Leak (wie Gearnuke berichtet) hat die Diskussion, welcher Charakter als nächstes per DLC nachgeliefert wird, wieder befeuert. Zuvor deckte ein anderer Leak ebenfalls auf, um wen genau es sich beim kommenden Neuzugang handeln dürfte. Offenbar können sich "Super Smash Bros."-Spieler demnach nun über den "Dragon Quest"-Helden Erdrick freuen - einige Dataminer haben nämlich die Spieldateien durchforstet und herausgefunden, dass sich dort ein Charakter mit diesem Namen verbirgt.

Wie aus einem Tweet von "jam1garner" hervorgeht, finden sich in der Sektion der DLC-Charaktere im Programmcode gleich drei Charaktere: Packu, Jack und Brave. Bei Packu handelt es sich um den damaligen Vorbestellerbonus, die Piranha-Pflanze, Jack wurde bereits als Joker aus Persona 5 bestätigt. Bei Letzterem wird eine Referenz zu Dragon Quest vermutet, da Brave (mutig) auf japanisch "Yuusha" bedeutet, was der Klassenbezeichnung für den "Dragon Quest"-Recken ist. Von offizieller Seite ist allerdings noch nichts bestätigt, daher gibt es auch noch keine Informationen wie ein mögliches Charakterdesign oder ein Movepool.

Was haltet ihr davon, dass mit Erdrick eine Figur aus Dragon Quest per DLC nachgereicht wird? Freut ihr euch darüber? Oder hättet ihr euch lieber einen anderen Charakter gewünscht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!