Im März 2015 veröffentlichten die 11 Bit Studios für This War of Mine einen "War Child Charity DLC", dessen kompletten Einnahmen gespendet werden sollen. Nun hat der polnische Entwickler bekanntgegeben, dass seit dem Start 500.000 US-Dollar an Spenden zusammengekommen sind, die schon eine Menge bewegt haben.

This War of Mine - War Child Charity DLC

Die digitale Erweiterung hat This War of Mine einst lediglich um ein paar Kunstwerke erweitert, die in der Spielwelt gefunden werden können. Der eigentliche Zweck des DLCs war es jedoch, Spenden für die Wohltätigkeitsorganisation War Child zu sammeln. Drei Jahre nach der Veröffentlichung hat sich das Projekt gelohnt, wie die Entwickler von This War of Mine in einem YouTube-Video verraten:

(Quelle: YouTube, 11 Bit Studios)

War Child hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern in Kriegsgebieten zu helfen. Mit den 500.000 Dollar Spendengeldern (circa 440.000 Euro) hat die Organisation unter anderem folgende Dinge umgesetzt:

Gründung von 3 temporären Schulen, in denen bis zu 260 Kinder lernen können

für 26 Kinder neue Familien gefunden, bei denen sie leben können

457 irakischen Kindern den Besuch einer Sommerschule ermöglicht

840 Kindern im Alter zwischen 4 und 6 Jahren in Afghanistan geholfen

die Helpline für Kinder in der Demokratischen Republik Kongo weiter ausgebaut

Zudem hat War Child damit begonnen, mit noch mehr Spielern und Entwicklern zusammenzuarbeiten.

Insgesamt eine erfolgreiche und tolle Aktion der 11 Bit Studios und War Child, die hoffentlich in Zukunft den einen oder anderen Nachahmer findet. Der Charity DLC steht übrigens weiterhin zum Verkauf und wie zuvor sollen die Einnahmen komplett gespendet werden.