Wenn die meisten Gamer ein Spiel suchten, dann für mehrere hundert Stunden, bevor die Story vorbei ist oder der Multiplayer vielleicht doch keinen Spaß mehr macht. Es ist äußerst selten, dass jemand tausende Stunden in nur einem Spiel verbringt. Ein perfektes Beispiel dafür liefert die 87-jährige Großmutter von Twitter-User und Spieleentwickler Paul Hubans. Dieser schrieb auf Twitter, dass er den Account seiner Oma überprüft hat, als sie einen neuen 3DS geschenkt bekommen hat. Das Ergebnis: 3500 Stunden in Animal Crossing: New Leaf.

My 87-year-old grandma has played Animal Crossing New Leaf on her 3DS every single day for the past 4 years now.



Her 3DS finally broke this year, so we got her a new one for Christmas. During a system transfer I checked her activity log: pic.twitter.com/R33KycrW4q