In Fallout 76 gibt es so einige Aktivitäten, die ihr absolvieren könnt. Quests, Basen errichten oder auf die Jagd nach atomaren Abschuss-Codes gehen. Was vermutlich nicht einmal die Entwickler selbst vermutet haben, ist, dass man in Fallout 76 auch ziemlich gut heiraten kann. So hat es ein verliebtes Pärchen gemacht, die sich im heiligen Museum des Mothman das Ja-Wort gegeben haben.

So we got married in #Fallout76 . Our in-game friend married us in the Holy Mothman temple, after I received a proposal. The whole event and weding rings was sponsored by Nuca Cola. We also had a fun underwater afterparty 😁 pic.twitter.com/oTSYxR60rc