Es ist soweit: Eines der Vorzeichen der Apokalypse ist angebrochen. Lootboxen, die von Millionen Gamern verhasst sind, finden sich jetzt auch noch im echten Leben wieder. Statt Skins und anderen optischen Items findet ihr hier Uhren, Fernseher und das Versprechen auf Hauptgewinne wie Sportwagen wieder in Millionenhöhe. Doch das alles hat einen mehr als dubiosen Unterton, wenn wir das so sagen dürfen.

Seit Battlefront 2 sind Lootboxen ein rotes Tuch für Gamer.

Die Seite mit dem Namen "Mystery Brand" lässt euch Geld in zufällige Boxen investieren, in denen dann thematisch Gegenstände zusammengepackt wurden. So gibt es Boxen mit Handtaschen, technischen Gadgets oder verschiedenen Marken wie beispielsweise eine Apple-Box. Am Ende wird per "Zufall" entschieden, welchen Gegenstand ihr aus der Box erhaltet. Große Youtuber wie Jake Paul oder Ricegum promoten die Boxen auf ihren Kanälen, was vor allem viele junge Zuschauer erreichen dürfte.

Das Problem: Die Seite riecht von vorn bis hinten nach Betrug. Schaut man sich allein den "Live-Ticker" mit Gewinnen an, kommen die Preise nie zu den wirklich teuren Sachen. Hier werden Selfie-Sticks, Mobiltelefonhalterungen, und gestrickte Mützen verhökert. Zudem werden die Email-Adressen der "Gewinner" in Klartext für alle angezeigt. Die Texte, die von den Betreibern geschrieben wurden, sind weiterhin sehr gebrochen und fragwürdig. Wir sagen ganz klar, dass ihr davon die Finger weglassen solltet.