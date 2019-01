Die nächsten Tage werden definiert durch die Rückkehr mehrerer Fan-Lieblinge: Die kommende Woche besteht aus Remakes und Fortsetzungen, mit denen so manche Spieler schon gar nicht mehr gerechnet haben. Für welche entscheidet ihr euch?

Onimusha Warlords | 15. Januar

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Ein PS2-Klassiker kehrt zurück und will zugleich weitere Plattformen erobern: Capcom rückt das Samurai-Abenteuer Onimusha Warlords erneut in den Mittelpunkt. Während auf der Grafikseite vor allem an der Auflösung gedreht wird, soll sich spielerisch nicht allzu viel ändern. Zwar könnt ihr nun die Protagonisten Samanosuke Akechi und Kaede auch mit dem Analogstick eures Controllers steuern (zuvor gab es nur Tank-Steuerung mithilfe des Steuerkreuzes), ansonsten erwarten euch aber die bereits aus dem Original bekannten Kämpfe gegen zahlreiche Dämonen.

The Walking Dead – The Final Season Episode 3 | 15. Januar

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Nach dem überraschenden Ende von Entwickler Telltale sah es kurz danach aus, als würde die Geschichte von Clementine ebenfalls ein abruptes Ende nehmen. In letzter Sekunde folgte jedoch die Rettung durch Skybound Games, die zumindest The Walking Dead - The Final Season beenden möchten. Los beziehungsweise weiter geht es mit der dritten Episode Broken Toys, in der sich Clementine als eine Art Anführerin unter Beweis stellen muss.

Vane | 15. Januar

PS4

Stimmung und Atmosphäre stehen im Vordergrund, herkömmliche Spielmechaniken sind eher am unteren Ende zu finden: Mit Vane erwartet euch vom Entwickler Friend & Foe ein ungewöhnliches und raues Abenteuer. Im Spiel wechselt ihr zwischen einem Kind und einer Vogelgestalt hin und her, während ihr ein mysteriöses und karges Land erkundet, in dem sich nach und nach etwas Neues bildet. Fans von Journey sollten ein waches Auge darauf haben.

Ace Combat 7 - Skies Unknown | 18. Januar

PS4 / Xbox One

In Ace Combat 7 - Skies Unknown geht es ein wenig zurück zu den Anfängen der Reihe, genauer gesagt zu Ace Combat 3 und Ace Combat 4. Auf dem Useanischen Kontinent kommt es zum Zweiten Kontinentalkrieg und euer Auftrag lautet erstmal in den Krieg gegen neuartige Kampfjäger zu ziehen. Spielerisch erwartet euch auf dem ersten Blick die gewohnte Flugzeug-Action, wobei die Entwickler unter anderem dieses Mal mit Wettereffekten spielen, welche sich zu eurem Vor- oder Nachteil entwickeln können.

Travis Strikes Again - No More Heroes | 18. Januar

Switch

Abgefahrener Grafikstil und irrwitzige Erzählungen sind zwei typische Markenzeichen von Entwickler Suda 51 und finden sich auch in Travis Strikes Again - No Mores Heroes wieder. Im dritten Spiel der etwas ungewöhnlichen Action-Reihe muss sich der namensgebende Titelheld Travis Touchdown durch die fiktive Spielekonsole Death Drive Mark 2 kämpfen. Dabei wechselt er in sechs unterschiedliche Dimensionen, in denen verschiedene Bossgegner und zuweilen recht absurde Spielmechaniken auf ihn warten.

Guacamelee 2 | 18. Januar

Xbox One

Auf dem PC, der PS4 und der Nintendo Switch hat Juan bereits das Mexiverse gerettet, jetzt darf er sich auch auf der Xbox One unter Beweis stellen. An Bord des unterhaltsamen Metroidvanias befinden sich die beiden Erweiterungen Three Enemigos und The Proving Grounds, sowie die Unterstützung von Xbox Play Anywhere. Wer Guacamelee 2 im Xbox Store digital erwirbt, kann somit das Spiel auch auf dem PC via Windows 10 weiterspielen.

Der Januar lässt bereits ein paar Muskeln für alle Plattformen sichtbar werden: Welches Spiel interessiert euch in dieser Woche am meisten? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!