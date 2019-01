Keine Lust auf schnelllebige Trends und Fortnite - zumindest nicht im Moment. Dieser Eindruck kann entstehen, wenn ihr euch das erste Video des frisch geschlüpften YouTube-Kanals Jablinski Games anschaut. Denn was wird dort gezeigt? Die Antwort lautet: Pinball, also Flippertische.

Falls es euch entgangen ist: Betreiber des Kanals ist der Schauspieler und Comedian Jack Black, der vor kurzem den Start seines eigenen Gaming-Kanals angekündigt und sich zum Ziel gesetzt hat, YouTube-Größen wie PewDiePie und Ninja zu überholen. Was anfangs wie ein viel zu hoch gestecktes Ziel klang, gewinnt mehr und mehr an Substanz.

Welcher neue YouTube-Kanal kann sonst von sich behaupten, mit 2,7 Millionen Abonnenten aufzuwarten? Und das noch bevor das erste Video überhaupt zu sehen war. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Meldung wurde das Video satte 4.703.981 mal aufgerufen. Dabei erhielt es 626.891 Daumen nach oben, bei lediglich 7.160 Daumen nach unten.

Auch stellt sich Black nicht bloß hin, spielt und redet einfach munter drauflos, stattdessen besucht er die Pinball Hall of Fame in Las Vegas und vermittelt dabei Wissenswertes aus der Geschichte der Flipper. Aktuell soll auf Jablinski Games jede Woche am Freitag ein neues Video veröffentlicht werden. Welches Gesamtkonzept dabei verfolgt wird, lässt sich jetzt noch schwer abschätzen. Auf jeden Fall kommt die Premiere bei den Fans schon mal sehr gut an.

Mangelhaft ist jedoch noch die technische Qualität des Videos. Dafür entschuldigt sich Jack Black auch und gelobt für die kommenden Videos Besserung.

Dass Black eine ganz besondere Verbindung zum Medium Videospiel hat, dürfte spätestens seit dem Spiel Brütal Legend klar sein. Denn die Hauptfigur des Spiels, der Roadie Eddie Riggs, wird nicht nur von Black gesprochen, er ist ihm auch optisch nachempfunden.

Jetzt seid ihr gefragt: Findet ihr das Video ansprechend und glaubt ihr, Jack Black hat das Zeug, einer der größten YouTuber unserer Zeit zu werden? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da!