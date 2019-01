Stardew Valley: Battle Royale auf dem Bauerhof dank Mod

Eigentlich ist Stardew Valley ein ziemlich friedliches Spiel. In erster Linie geht es darum, den eigenen Bauernhof möglichst gut zu pflegen. Aber auch der freundlichste Bauer wird beim Kampf um Leben und Tod gerne mal zum Schwert greifen, wie etwa in der Modifikation Battle Royalley.

Stardew Valley: Termin zum Multiplayer-Release

Das immer noch junge Genre des Battle Royale wird sich vermutlich auch 2019 noch großer Beliebtheit erfreuen und macht schon gar nicht Halt vor einer Bauernhofssimulation. Mit der Modifikation vom User Ilyaki für Stardew Valley könnt ihr fortan mit bis zu 99 anderen Bauern um das nackte Überleben kämpfen.

Wie in vielen anderen "Battle Royale"-Spielen verteilt auch Battle Royalley insgesamt 100 Spieler auf das Tal, während sich von Zeit zu Zeit der Spielbereich verkleinert. Die lebenslustigen Bauern müssen in der Zeit Ausrüstung sammeln, Bäume fällen, Zäune bauen und sich gegenseitig mithilfe von Schwertern und Steinschleudern verprügeln. Wie das Ganze in der Realität aussieht, zeigt der folgende Clip:

(Quelle: YouTube, Ilyaki Ilyaki)

Die Modifikation für die PC-Version von Stardew Valley könnt ihr kostenlos auf Nexusmods herunterladen. Der Download ist zudem mit gerade einmal 170 Kilobyte Größe extren schlank.

Ob gewisse Bauernregeln bei einem Battle Royale wirklich helfen, können wir euch übrigens nicht verraten. Es bleibt jedoch spannend zu sehen, ob es nicht auch schon bald schon im Landwirtschafts-Simulator zum Überlebenskampf kommt.