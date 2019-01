Auf der diesjährigen CES (Consumer Electronics Show) stellte Nvidia einen neuen Trailer zu Anthem vor. Dieser zeigt unter anderem neue Schauplätze und Gegnertypen in beeindruckender 4K-Auflösung.

Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas präsentierte Nvidia das Potenzial seiner neuen RTX 2060-Grafikkarte. Als Aufmacher diente nichts Geringeres als der heiß gehandelte Koop-Shooter Anthem.

Die verwendete Hardware kommt vor allem den dargestellten Wald- und Basis-Schauplätzen zugute. Darüber hinaus zeigt der Trailer, wie ein Charakter mit seinem Anzug fließend vom Tauch- in den Flugmodus wechseln kann. In anderen Szenen nimmt er es mit trollartigen Wesen und Robotern auf.

Während Anthem erst am 22. Februar 2019 für PS4, PC und Xbox One erscheinen soll, können Vorbesteller laut einer Ankündigung bereits am 25. Januar eine Demo-Version anspielen. Alle anderen müssen sich bis zum 1. Februar gedulden.

In Anthem könnt ihr zusammen mit anderen Spielern gegen Aliens in einer futuristischen Welt kämpfen. Einen zentralen Aspekt soll dabei euer Exo-Suit ausmachen, den ihr stetig verbessern könnt. Was haltet ihr vom Trailer? Freut ihr euch auf das Spiel? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!