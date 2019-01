Der deutsche E-Sportler Artac Sinoplu, besser bekannt als Arti_griezmann, muss derzeit harrsche Kiritik einstecken. Offenbar hat der "FIFA 19"-Profi durch einen Trick einen unehrenhaften Sieg über einen E-Sport-Kollegen errungen.

Zunächst schien das Match zwischen Arti_griezmann und Don Oli einem gewohnten fairen Verlauf zu nehmen. Nach dem 1:0-Treffer in der 65. Spielminute durch Arti_griezmann begann dieser allerdings den Ball nur noch zwischen seinem Torwart und einem Innenverteidiger hin und her zu passen. Don Oli hatte so keine Chance, den Ball unter seine Kontrolle zu bekommen und für einen Ausgleich zu sorgen. Besonders ärgerlich ist, dass es sich hierbei um ein Match des Qualifikationsturnier zur FUT-Weltmeisterschaft handelte. Eine kurze Aufnahme des Vorfalls von Don Oli geht mittlerweile auf Twitter viral.

Von nicht wenigen wird der Vowurf des Cheatens laut, denn Arti_griezmann hat sich ganz offensichtlich die Spielmechaniken auf unfaire Weise zu Nutze gemacht - und das wohl auch nicht zum ersten Mal. Andere FIFA-Profis wie DrErhano kritisierten Arti_griezmann ebenfalls für sein Vorgehen. Dieser warf ihm vor, versprochen zu haben solch unfaire Spielweisen zukünftig zu unterlassen. Auch einige Twitter-User berichteten von Zeitspiel-Erfahrungen mit dem Zocker. Kurz darauf entschuldigte sich der unfaire Sportsmann in einem kurzen Statement für sein Vorgehen. Darin beteuert Arti_griezmann zwar gegen keine offizielle FIFA-Regel verstoßen zu haben, andererseits sei das Unterlassen von Zeitspiel auch auf einem echten Bolzplatz Teil des Fairplay-Kodex.

