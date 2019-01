Ende letzten Jahres konnte das Indie-Spiel Gris aufgrund seiner tollen Ästhetik eine Menge Leute in seinen Bann ziehen. Gerade diese Ästhetik wurde dem Spiel, oder zumindest der Werbung dafür, allerdings zum Verhängnis. Der Launch-Trailer, welcher auf Facebook zu Werbezwecken genutzt werden sollte, wurde von der Seite abgelehnt, weil er sexuell anzügliche Szenen beinhalten solle.

Auf Twitter gab Publisher Devolver Digital bekannt, dass Facebook den Trailer für Gris abgelehnt habe. Der Grund dafür sei eine Szene, die eine große Statue zeigt, welche eine junge Frau darstellt.

Facebook rejected a GRIS launch trailer ad for this ‘sexually suggestive’ scene so this year is going great so far. pic.twitter.com/frVaYOXIHe