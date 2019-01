Der Dezember ist um und natürlich erwarten euch auch im Januar neue Spielinhalte für Assassin's Creed - Odyssey. Macht euch bereit für neue Story-Häppchen, einen riesigen Zyklopen und weitere neue Inhalte.

Wie Ubisoft im Rahmen einer Pressemitteilung bekanntgibt, wird Assassin's Creed - Odyssey auch im Januar mit weiteren Updates versorgt. Den Anfang macht die zweite Episode des kostenpflichtigen Download-DLCs Das Vermächtnis der ersten Klinge, die auf den Namen "Schattenerbe" hört.

"Schattenerbe führt den Handlungsstrang der ersten Episode fort. Die Episode führt die Spieler in das Umland der Hafenstadt in Achaia, wo sie eine vom Orden der Ältesten initiierte Blockade untersuchen müssen. Um Zugang zur zweiten Episode zu erhalten, müssen die Spieler die erste Episode Gejagt beendet haben, die Naxos Quest-Reihe in Kapitel 7 der Hauptgeschichte abgeschlossen und die Charakterstufe 28 oder höher erreicht haben", verrät Ubisoft.