Sonys Streaming-Dienst PlayStation Now wächst und wächst. Insgesamt sind schon über 700 Videospiele in der Online-Bibliothek vorzufinden. Im Januar wird das Angebot aber noch um einige Spieleperlen erweitert. Darunter Metro 2033 Redux, Prey und Project Cars 2.

Was euch in Prey erwartet, seht ihr im Launch-Trailer:

Wer im Januar die spärlich gesähten Veröffentlichungen neuer Spiele-Highlights beklagt, kann sich seine Zeit mit dem Nachholen einiger verpasster Spieleperlen vertreiben. Mit Metro 2033 Redux erhaltet ihr eine aufgehübschte Version des Singleplayer-Shooters Metro 2033, die euch in das U-Bahn-Netzwerk der Moskauer Metro zu Zeiten der Postapokalypse entführt. Von dort aus begebt ihr euch auf eine unvergessliche Reise, bei der ihr nicht nur auf menschlichen Widerstand stoßt. Im Test: "Metro 2033 - Stalker meets Hellgate Moskau" findet ihr noch mehr über den Shooter heraus.

"Science Fiction"-Fans sollten vor allem ein Auge auf Prey werfen. Hier schlüpft ihr in die Rolle von Morgan Yu, der zu Beginn des Spiels an Bord der Raumstation Talos I einige wissenschaftliche Experimente über sich ergehen lassen muss, ehe diese schrecklich schief gehen. Im Test: "Prey - Identitätsfragen im 'Ego Shooter'-Gewand" erfahrt ihr, warum es sich lohnt, die Raumstation näher zu erkunden.

Wer mit Shootern wenig anfangen kann, der findet unter Umständen mit Project Cars 2 die passende Alternative. Ausgestattet mit über 180 Fahrzeugen, zahlreichen Strecken und einer realitätsnahen Fahrphysik sorgt das Rennspiel nicht nur für ausreichend Abwechslung, sondern stellt auch eine echte Herausforderung für Profis dar. Der Test: "Project Cars 2 - Feinste Rennkost für Profis und Fortgeschrittene" verrät euch weitere Einzelheiten.

Natürlich werden dem Streaming-Dienst im Januar noch weitere Games hinzugefügt. Das ist die gesamte Liste:

Wer aufgrund einer schlechten Internetverbindung wenig mit PlayStation Now anzufangen weiß, der kann sich freuen: Über 200 Spiele lassen sich inzwischen auch ganz einfach downloaden. Was haltet ihr von den neuen "PS Now"-Videospielen im Januar? Hinterlasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!