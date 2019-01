Neues Community-Event geht nach hinten los

Am 8. Januar startete in Destiny 2 mit Niobe Labs ein Rätsel, das viele Spieler verzweifeln ließ. Erst mit der Lösung des Puzzles sollte den Besitzern des Forsaken-Jahrespasses der Zugang zur letzten Waffenschmiede "Bergusia" gewährt werden. Aufgrund des aufkeimenden Desinteresses der Community hat Entwicklerstudio Bungie die Schmiede aber inzwischen freigeschaltet.

Bei Niobe Labs handelt es sich um einen neuen Inhalt des DLCs "Die schwarze Waffenkammer". Eigentlich freuten sich die Spieler darauf, die vierte und letzte Waffenschmiede in Destiny 2 freizuschalten, doch das mit Niobe Labs einhergehende Rätsel machte ihnen einen unerwarteten Strich durch die Rechnung. Wie Bungie auf Twitter bekanntgab, sollte die Schmiede Bergusia nämlich erst dann freigeschaltet werden, wenn das Rätsel erfolgreich gelöst wurde:

