Das US-Kundenserviceportal Better Business Bureau (kurz BBB) hat einen Bericht veröffentlicht, in dem es um Kundenbeschwerden zum Thema Fortnite geht. Darin stellt es Epic Games die schlechteste Note aus.

Seitens der Seite Better Business Bureau gibt es die Note F für den Kundenservice bei Fortnite. F ist im Englischen die schlechteste Schulnote, das Äquivalent zur 6 also. Im entsprechenden Bericht heißt es, dass dafür vor allem unbeantwortete Kundenbeschwerden verantwortlich seien. In den letzten drei Jahren habe es wegen Fortnite 279 Beschwerden gegeben, von denen 247 unbeantwortet blieben.

Wie die englischsprachige Gaming-Seite Kotaku betont, handelt es sich bei BBB nicht um ein Regierungsinstrument. Das Portal ist ein Zusammenschluss aus Non-Profit-Organisationen, die sich den Verbraucherschutz in Amerika zur Aufgabe gemacht haben. Unternehmen können hierüber Beschwerden entgegennehmen und bearbeiten. Auch wenn das noble Ziele sind, so Kotaku, sei BBB in der Vergangenheit bereits durch fragwürdige Geschäftspraktiken aufgefallen, was zu Veränderungen in der Organisationsstruktur geführt habe und den Ruf der Seite schädigte.

Die unbeantworteten Beschwerden, aus denen BBB das Fazit zieht, drehten sich laut Bericht vorrangig um die gehackten Accounts, die Spielern im Laufe des letzten Jahres zum Leidwesen wurden. Wiederum andere Beschwerden beinhalten ausbleibende Rückerstattungen sowie als ungerecht betrachtete Spieler-Bans.

Gegenüber Kotaku erklärt ein Sprecher von Epic Games, dass es keine Partnerschaft mit BBB gebe, weswegen viele Beschwerden, die dort eingegangen seien, an den hauseigegen Kundenservice weitergeleitet und verarbeitet worden wären. Dessen ungeachtet, bleibt die Benotung auf der Seite von BBB bestehen.

