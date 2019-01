Jump Force: Termine zur Open Beta bekannt

Bandai Namco hat bekanntgegeben, wann die Open Beta zum Action-Adventure Jump Force starten soll. Es handelt sich hierbei um mehrere Sessions, die sowohl auf PlayStation 4 als auch Xbox One stattfinden werden.

Jump Force: Wir haben Fans gefragt, wie sie das Spiel finden

Seid ihr schon heiß darauf, euch endlich mit den weltbekannten Stars aus unterschiedlichen Anime- und Manga-Universen zu prügeln? Allzu lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden. Denn bevor Jump Force veröffentlicht wird, dürft ihr euch im Rahmen der Open Beta noch im Online-Versus-Modus austoben.

Wie Bandai Namco verrät, erwarten euch in der Open Beta bereits 17 Charaktere aus dem finalen Spiel, die in fünf unterschiedlichen Arenen gegeneinander in den Kampf ziehen können. Mit sechs vorgefertigten Avataren werdet ihr außerdem die Online-Lobbies erkunden dürfen.

Zu diesen Zeiten finden die jeweils dreistündigen Sessions der Open Beta statt:

Session 1: Freitag, 18. Januar 2019, von 13 bis 16 Uhr

Session 2: Samstag, 19. Januar 2019, von 6 bis 9 Uhr

Session 3: Samstag, 19. Januar 2019, von 17 bis 20 Uhr

Session 4: Sonntag, 20. Januar 2019, von 21 bis 0 Uhr

Die Open Beta kann vorab bereits am 17. Januar für PS4 und Xbox One heruntergeladen werden. Ihr solltet also genug Zeit haben, um die Spieldateien vor Beginn der ersten Session herunterzuladen.

Jump Force erscheint voraussichtlich am 15. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Werdet ihr das Action-Spiel im Rahmen der Open Beta ausprobieren? Schreibt uns eure Antwort gerne in die Kommentare!