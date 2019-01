Wie Rockstar Games in einer Pressemitteilung verkündet, ist ab heute ein neuer "Battle Royale"-ähnlicher Modus in Red Dead Online verfügbar - der so genannte Gun Rush. Weitere Updates wurden außerdem versprochen.

spieletalks #2: Red Dead Online, Battlefield 5 und die große Spieleflut

Gun Rush ist im Grunde eine Variation des bereits vorhandenen Modus "Make it Count". Bis zu 32 Spieler werden darin auf eine Karte gesetzt, in der sie ohne die Möglichkeit eines Respawns gegeneinander ums Überleben kämpfen. Bis der Letzte steht. Dabei wird das Gebiet, in dem sich Spieler aufhalten können, stetig kleiner. In Gun Rush könnt ihr aber nicht nur - wie in Make it Count - Wurfmesser sowie Pfeil und Bogen nutzen, sondern verschiedene Waffen und Munition aufsammeln.

Der Modus lässt sich in der Variante Alle-gegen-Alle oder aber auch im Team bestreiten. Rockstar Games verspricht weitere Updates, die in Kürze Renn- und Showdown-Modi um neue Spielvarianten ergänzen sollen.

Außerdem verspricht der Entwickler, das Feedback der Spieler ernst zu nehmen und kündigt dementsprechend folgende weitere Veränderungen an:

Das Bounty-System soll künftig Anreize bieten, das Kopfgeld innerhalb einer bestimmten Zeit loszuwerden. Wer zu lange wartet, soll von Kopfgeldjägern durchs ganze Land gejagt werden.

Fehden sollen schneller auslösbar sein sowie ein schnellerer Zugriff auf das Verhandeln-Feature ermöglicht werden.

Spielermarkierungen sollen erst auf kürzere Distanz angezeigt werden, damit ihr nicht schon auf die Entfernung zur potenziellen Zielscheibe von Griefern werdet.

Griefer sollen speziell sichtbar gemacht werden können, um ihnen gezielt aus dem Weg zu gehen.

Tägliche Herausforderungen wie Zielschießen oder Flucht vor den Gesetzeshütern sollen zusätzliche Motivation bieten.

Des Weiteren arbeite Rockstar Games an neuen Story-Missionen, neuen, dynamischen Events sowie neuen Waffen und neuer Kleidung für den Online-Modus von Red Dead Redemption 2.

Red Dead Online befindet sich aktuell in der Testphase, bietet aber schon allerlei Inhalte und ist kostenlos für Besitzer von RDR2 mit einem Online-Abo des Konsolenherstellers spielbar. Freut ihr euch auf Gun Rush und die anderen angekündigten Inhalte? Verratet es uns in den Kommentaren!