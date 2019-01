Nach Subnautica und Super Meat Boy erreicht nun bereits das dritte Gratis-Spiel den neuen Epic Games Store. Ab sofort könnt ihr euch das erstmals 2017 erschienene Adventure What Remains of Edith Finch kostenlos sichern.

What Remains of Edith Finch besteht aus mehreren Kurzgeschichten:

In What Remains of Edith Finch begebt ihr euch mit der namensgebenden Protagonistin Edith Finch auf eine Reise zu eurem Elternhaus zurück. Vor Ort erlebt ihr anschließend verschiedene Kurzgeschichten, die jeweils durch einen eigenen, meist seichten spielerischen Kern erzählt werden. Vor allem die Erzählweise durch die meist ungewohnte Verknüpfung mit der Spielmechanik zeichnet das Adventure besonders aus.

Wer What Remains of Edith Finch bislang verpasst hat, kann es nun über den PC gratis nachholen. Noch bis zum 24. Januar ist das Spiel vom Entwickler Giant Sparrow über den Epic Games Store gratis zu haben. Einmal aktiviert, wird es dauerhaft eurem Nutzerkonto gutgeschrieben und ihr könnt es jederzeit herunterladen und spielen.

Nach What Remains of Edith Finch folgt übrigens als nächstes Gratis-Angebot die erste Ausgabe von The Jackbox Party Pack, die vier verschiedene Party-Spiele beinhaltet.

Mit den kostenlosen Spielen betreibt Epic Games vor allem eine Werbekampagne für den eigenen Store, der seit Dezember 2018 am Start ist. Der Fortnite-Entwickler versucht somit möglichst viele Kunden an die neue Verkaufsplattform zu gewöhnen.