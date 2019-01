Im Humble Store gibt es wieder einmal etwas geschenkt. Für nur kurze Zeit könnt ihr das Adventure A Story About My Uncle eurer Steam-Bibliothek hinzufügen. Wir verraten euch, was ihr dafür tun müsst.

Was euch im Adventure erwartet, seht ihr im Trailer:

A Story About My Uncle ist ein First-Person-Platformer, bei dem ihr in die Rolle eines Jungen schlüpft, der sich auf die Suche nach seinem verschollenen Onkel begibt. Um ihn zu finden, müsst ihr auf dessen Erfindungen zurückgreifen. Nur damit könnt ihr die fremde Welt, in die ihr eintaucht, durchreisen und die Spuren eures Onkels verfolgen.

Wollt ihr das Adventure kostenlos erhalten, benötigt ihr zunächst einen Account auf Humble Bundle und Steam. Danach müsst ihr den Humble Bundle-Newsletter abonnieren. Im Anschluss daran solltet ihr eine E-Mail erhalten, über die ihr Zugriff auf den Steam-Key bekommt. Diesen müsst ihr schließlich nur noch auf Steam einlösen.

Wollt ihr die Aktion nicht versäumen, müsst ihr euch beeilen. Das Angebot ist nur von kurzer Dauer und endet spätestens mit dem 12. Januar 2019 um 19 Uhr.

Bock auf weitere kostenlose Videospiele? In der Bilderstrecke findet ihr heraus, wo ihr sie findet. Werdet ihr euch A Story About My Uncle schnappen oder habt ihr es sogar schon? Schreibt uns eure Antwort gerne in die Kommentare!