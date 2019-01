Vor zirka zwei Jahren wurde durch den Comic "Reflections" bekannt, dass die Overwatch-Heldin Tracer homosexuell ist. Schon damals fielen die Fan-Reaktionen darauf gemischt aus. Nun wurde mit Jack Morrison, alias Soldier 76, ein weiterer Charakter als homosexuell geoutet, und auch dieses Mal bilden sich in der Community zwei Lager.

Eigentlich ist beim Team-Shooter Overwatch die Story eher hintergründig. Dennoch erscheinen immer mal wieder Comics, Kurzgeschichten oder Videos, die interessante Einblicke in den Alltag und die Vergangenheit der einzelnen Helden bieten.

Vor wenigen Tagen erschien die Kurzgeschichte "Bastet", die sich darum dreht, wie Ana, eine weitere Heldin aus dem Spiel, den verwundeten Soldier 76 bei einem Einsatz in Kairo findet und heilt. Im Laufe dieser Geschichte offenbarte sich in einer Textstelle, dass Jack Morrison anscheinend homosexuell ist.

Jack lachte. "Er hat geheiratet. Sie sind sehr glücklich. Ich freue mich für ihn." Ana war nicht überzeugt. Früher hatte Jack oft von ihm gesprochen. Er hatte den Traum gehabt, dass der Krieg schnell beendet werden würde und er vielleicht zu einem normalen Leben zurückkehren könnte. Aber ein normales Leben war Leuten wie uns nie vergönnt. "Vincent hatte ein besseres Leben verdient als das, was ich ihm hätte geben können." Jack seufzte. "Wir wissen beide, dass für mich immer die Pflicht an erster Stelle stand. Ich habe immer nur dafür gekämpft, Leute wie ihn zu beschützen … Das ist das Opfer, das ich gebracht habe." "Mit Beziehungen tun wir uns schwer, was?", meinte Ana(...)

Kurz darauf meldete sich auch Micheal Chu, der Chef-Autor von Overwatch, via Twitter zu Wort und bestätigte, dass Soldier 76 in der Tat homosexuell ist.

Jack and Vincent were in a romantic relationship many years ago. Both identify as gay. ❤️ — Michael Chu 🎉💼 (@westofhouse) 7. Januar 2019

Danke für all die Nachrichten zu "Bastet"! Jack und Vincent waren vor vielen Jahren in einer romantischen Beziehung. Beide identifizieren sich als schwul.

Das gefiel einigen Overwatch-Fans überhaupt nicht, weshalb diese Blizzard scharf kritisierten. Andere lobten den Entwickler jedoch dafür und gingen sogar so weit zu sagen, es sei die beste Aktion, die Blizzard je gebracht habe.

@PlayOverwatch Why Overwatch, why Tracer I understand but soldier? soldier 76 the manliest military guy. Now you done it — FSR (@_Taxzy_) 8. Januar 2019

Wieso, Overwatch, wieso? Trcaer konnte ich verstehen, aber Soldier? Soldier 76 ist der männlichste Militär-Typ. Jetzt habt ihr es wirklich vermasselt.

Blizzard making Tracer and Soldier 76, the two most well-known characters in OW appear straight then announcing them as gay is the best thing Blizzard has ever done. pic.twitter.com/NDdVLIuRLV — ᵔ노ᵔ Viola Enthusiast🎻 (@Caribb_Strawhat) 7. Januar 2019

Das Blizzard Tracer und Soldier 76, die beiden bekanntesten Charaktere aus Overwatch als heterosexuell erscheinen lässt und dann verkündet, dass sie schwul sind, ist das Beste, was Blizzard je gemacht hat.

Soldier 76 entspricht der Definition eines klassischen Actionhelden. Viele Spieler werfen Blizzard deshalb vor, sie hätten gerade ihn gewählt, um eine politische Agenda zu verfolgen, obwohl es nicht zum Charakter passt. Die Vertreter der anderen Seite finden das gerade gut, da so Spieler vor den Kopf gestoßen würden, die einen Charakter alleine wegen seiner Sexualität oder seines Geschlechts nicht spielen.

Unser Redakteur Matthias hat sich am Beispiel von Overwatch schon einmal mit dem Thema Homosexualität in Videospielen auseinandergesetzt. Dabei hat er drei der Hauptargumente entkräftet, die den Entwicklern von den Kritikern vorgeworfen werden.

Blizzard versucht schon seit längerem toxische Spieler, die durch Homophobie, Rassismus oder Sexismus auffallen, vom Spiel zu bannen und Minderheiten verschiedener Art zu repräsentieren. Die Enthüllung von Jack Morrisons Sexualität wird also einer ähnlichen Absicht folgen.

