Neuerscheinungen: Diese Spiele könnt ihr ab Kalenderwoche 4 spielen

Die kommende Woche steht vor allem im Zeichen eines Remakes, auf welches Fans sehr lange gewartet haben. Doch auch Liebhaber von Strategiespielen und Adventures kommen auf ihre Kosten.

Slay the Spire | 23. Januar

PC

Noch ein Kartenspiel? Ja, aber nicht ganz so, wie ihr es von Hearthstone oder Artifact kennt. Slay the Spire ist einerseits eine reine Singleplayer-Erfahrung, andererseits kombinieren die Entwickler das Kartengenre mit Roguelike- und Rollenspiel-Elementen. Aus weit über 100 Karten stellt ihr euer Deck zusammen und versucht mit aller Macht die Turmspitze zu erreichen, während ihr euch mit normalen Gegnern und einigen Bossen anlegen müsst. Scheitert ihr, müsst ihr wieder von vorne anfangen.

Gang Beasts | 23. Januar

Xbox One

Knet-Prügel-Action der komischen Art: In Gang Beasts gebt ihr euch gegenseitig auf die Mütze. Das Kampfsystem ist zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig, sorgt aber dank der witzigen Physik für mehr als genug lustige Momente. Übrigens können bis zu vier Spieler im lokalen Koopmodus gegeneinander antreten.

Pikuniku | 24. Januar

PC / Switch

Pikuniku mag zwar einen recht skurilen und bunten Grafikstil haben, aber fordert vor allem eure grauen Zellen heraus. Das Knobel- und Rätselspiel des Entwicklers Sectordub spielt in einer auf den ersten Blick sehr fröhlichen Welt, die aber jedoch tiefe Geheimnisse birgt. Im Laufe des Spiels kommt es früher oder später sogar zu einer waschechten Revolution. Neben dem Singleplayer-Modus gibt es zudem spezielle Levels für Koop-Erlebnisse.

Battlefleet Gothic - Armada 2 | 24. Januar

PC

Nachdem der erste Teil ein kleiner Überraschungserfolg gewesen ist, legt Tindalos Interactive für Battlefleet Gothic - Armada 2 mehrere Schippen nach. Von Beginn an sind alle zwölf Fraktionen der Tabletop-Vorlage mit an Bord. In den drei Einzelspieler-Kampagnen dreht sich derweil alles um die Tyraniden, Necrons und das Imperium. Spielerisch wird hingegen Feintuning betrieben. Die Echtzeitstragie-Kämpfe mit den riesigen Raumschiffen sollen mehr taktische Möglichkeiten bieten und können wahlweise sogar mit einem Koop-Partner erlebt werden.

Life is Strange 2 - Episode 2 | 24. Januar

PC / PS4 / Xbox One

Fans können endlich aufatmen: Life is Strange 2 wird nach der Auftaktepisode im September nun fortgesetzt. Die beiden Brüder Sean und Daniel sind weiterhin zu zweit unterwegs und müssen sich mittlerweile mit dem nahenden Winter auseinandersetzen. Angekommen bei ihren Großeltern lernen sie den Nachbarsjungen Chris Eriksen kennen, dessen Alter Ego bereits in der Gratis-Episode The Awesome Adventures of Captain Spirit thematisiert wurde. Daniel und Chris freunden sich an, wobei das laut den Entwicklern nicht immer so einfach ist.

Resident Evil 2 | 25. Januar

PC / PS4 / Xbox One

21 Jahre später kehrt der Horror zurück: Im Remake von Resident Evil 2 müssen sich Leon S. Kennedy und Claire Redfield erneut mit zahlreichen Zombies in Raccoon City auseinandersetzen. Für die Neuauflage hat Capcom nicht nur einfach die Auflösung des Originals hochgedreht, sondern das Spiel von grundauf neu entwickelt. Neben zeitgemäßer 3D-Grafik gibt es zudem die spätestens seit Resident Evil 4 bekannte Third-Person-Perspektive mit freier Kameraführung. Wer sich noch nicht ganz sicher ist: Bis zum 31. Januar könnt ihr auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One die kostenlose "1-Shot-Demo" ausprobieren.

Mario & Luigi - Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise | 25. Januar

3DS

Und noch ein Remake zum Schluss der Woche: Nintendo veröffentlicht das 2009 erschienene Rollenspiel Mario & Luigi - Abenteuer Bowser in einer neuen Version für den 3DS. Mario & Luigi - Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise bietet sowohl eine leicht verbesserte Grafik als auch komplett neue Inhalte. In Bowser Jr.s Reise versammelt der kleine Bowser eine Armee um sich und verursacht endloses Chaos. Die Aufgabe von Mario und Luigi lautet erneut, das Pilz-Königreich zu retten.

Kampf gegen Zombies, ein Abenteuer mit Mario und seinem Bruder, strategische Schlachten im Weltraum oder die Fortsetzung einer emotionalen Geschichte: Für welche Reise entscheidet ihr euch diese Woche?