Der YouTuber Luke TheNotable hat sich einer ganz besonderen "Herausforderung" in Fortnite gestellt: In einem Stream ließ er die komplette "Infinite Dab"-Animation über die vollen zehn Stunden ablaufen - und erhielt dafür auch eine Menge an Spenden!

Die Tanzanimation wurde vergangenen Dezember mit dem Patch 7.10 nachgereicht - nun haben Spieler also die Möglichkeit, ihren Charakter den Dab ausführen zu lassen. Dies berichteten die Kollegen von Kotaku. Dabei ist der Name der Animation natürlich Programm: Die vollständige Dauer, alle Tanschschritte einmal komplett abspielen zu lassen, beträgt ganze zehn Stunden! Definitiv eine gute Möglichkeit für ordentlich Aufsehen zu sorgen, das dachte sich wohl auch Luke TheNotable.

Die Zuschauer seines Streams hatten dabei die Möglichkeit, sich ebenfalls in die Lobby von Luke TheNotable einzuloggen, mit dem YouTuber zusammen zu dabben und sich im Chat mit ihm auszutauschen. Diese Aktion fand dabei so viel Anklang, dass Luke TheNotable 2000 US-Dollar an Spenden generieren konnte. Ingesamt hat seine Figur in dem 10-Stunden-Stream übrigens 72.000 Mal die Dab-Animation ausgefürt. Das entspricht 7.200 DPH (Dabs Per Hour) wie Luke TheNotable ausrechnete.

Die Spenden behielt Luke TheNotable übrigens nicht für sich selbst. Das durch die lange Tanzsession eingenomme Geld ließ der YouTuber anderen Streamern via Spenden zugutekommen - für einige vielleicht Grund genug, ihrer Freude ebenfalls durch einen Infinite-Dab Ausdruck zu verleihen.

Was haltet ihr von dieser Aktion? Habt ihr den Stream verfolgt? Und wie lange habt ihr die Dab-Animation bisher ausführen lassen? Welchen anderen Tanz könntet ihr euch solange ansehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!