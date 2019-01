Netflix wird von Chooseco LLC verklagt - einem Verlag, der vor allem für seine "Choose Your Own Adventure"-Reihe bekannt ist. Offenbar hat sich das Streaming-Portal für den interaktiven "Black Mirror"-Film Bandersnatch etwas zu großzügig an diesem Slogan bedient.

Speziell soll es dabei, laut den Vorwürfen von Chooseco, um eine Szene aus Bandersnatch gehen, in welcher der Protagonist auf ein Buch namens "Choose Your Own Adventure" verweist. Wie aus einem Artikel von Variety hervorgeht, habe Netflix bereits in der Vergangenheit versucht, sich die Lizenzrechte an der Marke zu sichern, allerdings sei man damals mit Chooseco zu keiner Einigung gekommen. Durch die jetzige Verwendung des Slogans durch Netflix, sehe man nun - aufgrund der "dunklen und gewaltätigen" Episode - den Ruf der hauseignen Marke geschädigt, so der Verlag.

Shannon Gilligan, die nach dem Tod des Verlagsgründers R.A. Montgomery 2014 die Leitung der Geschäfte von Chgooseco übernahm, ließ in einer öffentlichen Erklärung verlautbaren, dass die "Black Mirror"-Episode nichts mit den Büchern zu tun habe und "sich nicht für ein erfolgreiches interaktives Geschichtenerzählen entscheidet." Ferner sei der Rechtsstreit mit dem Streaming-Riesen eine echte Herausforderung für den Verlag. Zudem erwarte man bei Chooseco einen "erheblichen Schaden" was die Buchverkäufe anbelangt. Die Klage des Verlags beläuft sich auf insgesamt 25 Millionen US-Dollar sowie eine Unterlassungsklage für die Verwendung des "Choose Your Own Adventure"-Slogans in weiteren Episoden der Serie.

