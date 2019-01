Bandai Namco kündigte heute das Mobile-Game One Piece Bounty Rush an. Das Spiel soll noch in diesem Jahr kostenlos im App Store und auf Google Play bereitstehen.

One Piece Bounty Rush: Trailer zum Prügelspiel

In One Piece Bounty Rush sollt ihr als Spieler vierköpfige Teams bilden können, mit denen ihr gegen andere Nutzer aus aller Welt antretet. Bandai Namco verspricht, dass ihr dabei auf über 40 Charaktere aus der Anime-Serie zurückgreifen könnt. Dazu gehören neben den üblichen Verdächtigen, also Ruffy, Nami, Zorro und Co., auch Bösewichte wie Arlong, Buggy der Clown und Yonko.

Laut Bandai Namco ist das Spiel vor allem auf gute Zusammenarbeit ausgelegt. Im Fokus stehen, wie es in der Serie üblich ist, die Kämpfe. Aber auch "Capture the Flag"-artige Spielvarianten soll es geben, in denen ihr Beeren und Beute sammeln müsst, um zu gewinnen. Ein genaues Release-Datum steht derweil noch aus.

Sicher eine freudige Meldung für Fans von One Piece, die gern auch auf mobilen Geräten unterwegs mit ihren Helden zocken möchten. Gehört ihr dazu? Teilt uns doch eure ersten Eindrücke zum Trailer und den bisherigen Infos mit. Wir freuen uns, eure Kommentare zu lesen.