Das Feature hat lange auf sich warten lassen, doch jetzt ist es endlich da. Dank des Crossplay-Beta-Programms unterstützt das Sport-Rennspiel Rocket League ab sofort Crossplay auf allen dafür erhältlichen Plattformen.

Mit diesem DLC stehen euch neue Fahrzeuge zur Verfügung:

Nachdem sich Sony erstmals im Sepember 2018 mit Fortnite für den Crossplay-Gedanken öffnete, ist jetzt Rocket League an der Reihe. Wie Jeremy Dunham, Vice President of Publishing von Entwicklerstudio Psyonix, auf dem PlayStation-Blog bekanntgibt, ist das Multiplayer-Spiel jetzt Teil des Crossplay-Beta-Programms. Das bedeutet nicht weniger, als dass sich ab sofort PC-, PS4-, "Xbox One"- und "Nintendo Switch"-Spieler gemeinsam im Multiplayer-Modus austoben können.

Um sicherzugehen, dass die Crossplay-Funktion für Rocket League aktiviert ist, solltet ihr im Hauptmenü den Punkt "Optionen" auswählen und anschließend unter dem Reiter "Gameplay" das Häkchen bei Cross-Platform Play setzen - mehr ist nicht nötig. Um gezielt mit Freunden auf anderen Plattformen zu spielen, müsst ihr lediglich ein privates Match starten und sie anschließend einladen.

Wollt ihr euch hingegen mit Spielern auf anderen Konsolen in einer Party zusammenschließen, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Die Party-Funktion wurde bisher noch nicht integriert, soll jedoch bereits Teil des nächsten Updates sein.

Eine tolle Nachricht für alle "Rocket League"-Fans: Endlich können Spieler auf allen Plattformen gemeinsam spielen. Werdet ihr euch jetzt wieder hinter das virtuelle Lenkrad setzen? Schreibt uns eure Antwort gerne in die Kommentare!