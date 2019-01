Es ist eine eher außergewöhnliche Meldung, welche die englischsprachige Seite Deadline verkündet: Just Dance soll eine Verfilmung bekommen.

Just Dance 2018: Offizieller Ankündigungs-Trailer

Videospielverfilmungen haftet ein negativer Ruf an. Umso skeptischer sind Fans der Vorlagen, wenn eine weitere Adaption für die Kinos angekündigt wird. Aktuell steckt beispielsweise eine Leinwandumsetzung von Uncharted in der Pipeline, über die viel diskutiert wird. Nun steht allem Anschein nach eine Verfilmung zu Ubisofts Tanzspielreihe Just Dance bevor. Dabei handelt es sich um Musikspiele, denen bis dato keine Handlung zugrunde liegt.

Wie Deadline berichtet, gab es in Hollywood ein reges Wettbieten um die Marke. Letztendlich sicherte sich diese das Filmunternehmen Screen Gems, eine Tochtergesellschaft von Sony Pictures Entertainment. Produziert und realisiert würde das Projekt unter anderem von Ubisofts Jason Altman und Margaret Boykin. Nach Schreibern für das Skript und einem Regisseur oder einer Regisseurin sei man derzeit auf der Suche, schreibt Deadline.

