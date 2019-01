Schnupperangebot für Blackout: Vom 17. bis zum 24. Januar 2019 können interessierte Spieler den "Battle Royale"-Modus von Call of Duty - Black Ops 4 kostenlos ausprobieren. Das Angebot gilt für alle drei Plattformen.

Call of Duty - Black Ops 4: Weitere Einblicke zum neuen "Battle Royale"-Modus Blackout

Anstatt auf eine Singleplayer-Kampagne hat sich Entwickler Treyarch für Call of Duty - Black Ops 4 vollkommen auf das Online-Erlebnis konzentriert und sich zeitgleich dem aktuellen Trend-Genre Battle Royale verschrieben. In Blackout kämpfen bis zu 100 Spieler auf der bislang größten "Call of Duty"-Karte um ihr Überleben. In klassischer "Battle Royale"-Manier gilt es Waffen und Ausrüstung zu sammeln, während die sichere Zone immer kleiner und kleiner wird.

Wer den Modus schon immer mal testen wollte, erhält ab Donnerstag, den 17. Januar 2019 auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One die Gelegenheit dazu. Bis zum 24. Januar könnt ihr den Blackout-Modus kostenlos ausprobieren. Inhaltlich soll es bezüglich Waffen, Gadgets und Charakterauswahl keine Einschränkungen im Vergleich zur Vollversion geben.

Eure Statistiken werden übrigens übernommen, solltet ihr euch während oder nach der Testphase für einen Kauf entscheiden. Dabei habt ihr die Wahl zwischen Call of Duty - Black Ops 4 in der Standardversion oder in der etwas günstigeren Battle-Edition. Letztere enthält allerdings nur den klassischen Mehrspieler- und Blackout-Modus.

Wie ist eure Meinung zum "Battle Royale"-Teil von Call of Duty - Black Ops 4? Interessiert euch der Ansatz oder hättet ihr euch nichtsdestotrotz eine neue Singleplayer-Kampagne gewünscht? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren!