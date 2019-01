Star Wars: Erneut wird ein heiß erwartetes Projekt von EA eingestellt

Mit Star Wars Battlefront 2 lieferte EA im vorletzten Jahr ein Spiel im "Star Wars"-Universum ab, das vor allem mit schlechten Kritiken und Lootboxen von sich reden machen konnte. Die Hoffnung vieler Fans ruhte daraufhin auf einem Spiel, das noch ein Relikt des Entwicklerstudios Visceral Games war. Dieses wurde jetzt jedoch eingestellt.

In den "Star Wars"-Spielen steckt immer einiges an Arbeit:

Ende des vorletzten Jahres, kurz vor der Veröffentlichung von Battlefront 2, schloss Publisher EA die Pforten des Entwicklerstudios Visceral Games. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt ein "Star Wars"-Spiel der Uncharted-Autorin Amy Hennig in der Entwicklung.

Das Spiel unter dem Codenamen Ragtag wurde daraufhin an EA Vancouver übergeben. Dort fand eine komplette Neuausrichtung statt, wie die englischsprachige Seite Kotaku berichtet. Das linear konzipierte Spiel wurde auf Open World umgemünzt. Dabei wurde sich nur lose an einigen Konzeptzeichnungen orientiert. Im fertigen Spiel solltet ihr einen Kopfgeldjäger spielen, der verschiedene Planeten erkundet.

Die Entwicklung des Spiels, welches zum Schluss den Codenamen Orca trug, wurde nun offiziell eingestellt. Der Grund dafür sei, dass die Entwicklung zu lange dauern würde. EA wünsche sich lieber ein kleineres "Star Wars"-Projekt, welches früher erscheinen könne, etwa bis zum Ende des Jahres 2020.

Mit Jedi - Fallen Order gibt es noch ein weiteres "Star Wars"-Spiel, das sich in der Entwicklung befindet. Dieses liegt beim Titanfall-Macher Respawn und ist noch für dieses Jahr geplant. Fans der Reihe werden also trotzdem nicht zu kurz kommen. Was genau euch in der Zukunft erwarten wird, ist jedoch noch unklar.

Was sagt ihr dazu, dass Orca eingestellt wurde? Hättet ihr euch über ein "Open World"-Spiel im "Star Wars"-Stil gefreut oder erwartet ihr etwas anderes von der Reihe? Verratet uns in den Kommentaren, was ihr euch für die Zukunft der "Star Wars"-Spiele wünscht!