Ein Twitch-Account hat es nach Zahlen der Analyseseite Twitchstats geschafft, den weltbekannten Streamer Ninja in der Anzahl der Abonnements zu überholen. Es handelt sich dabei um den Kanal von Jaryd Lazar, besser bekannt als summit1g.

Laut der Analyseseite habe Lazar aktuell mehr Abonnenten auf seinem Kanal als jeder andere Twitch-Streamer. Während Weltstar Ninja bei etwa 42.000 Abos steht, kann sich summit1g über circa 44.000 freuen. Vor ungefähr einer Woche verkündete der Streamer noch 22.000 Abonnenten, also gerade einmal die Hälfte:

Possible 22k subs today(#1 dead streamer numbers baby). https://t.co/LQ8H2VdfBd — summit1g (@summit1g) 26. Dezember 2018

Die englischsprachige Seite Kotaku hebt allerdings hervor, dass solche Zahlen mit Vorsicht zu genießen seien. Zum einen gebe es eine sehr starke Fluktuation bei den Abonnenten, auch bei denen großer Streamer. So seien Ninja im letzten Jahr während seiner Abstinenz während der E3 etwa 40.000 Abonnenten verlorengegangen.

Zum anderen handelt es sich bei den Abonnements um diejenigen Zuschauer, die Geld für den Service bezahlen, während gewöhnliche Follower das nicht tun. An dieser Stelle überragt Ninja mit über 13 Millionen Followern summit1g nach wie vor um Längen, der hier bei 3,5 Millionen liegt.

Die ansteigende Berühmtheit von Lazar hat außerdem mit einen unschönen Preis: Laut eigenen Aussagen seien dem Streamer gegenüber Todesdrohungen ausgesprochen wurden, die er „sehr ernst nehmen“ müsse, selbst wenn es sich dabei „nur um einen Scherz“ handele. In der Vergangenheit wurde er bereits kontrovers diskutiert, da er sich in Sea of Thieves sehr rücksichtslos verhielt und in seinen Streams wie ein echter Pirat agierte. Eine Kontroverse, die sicher einen großen Beitrag zu seinem Erfolg geleistet hat.

Habt ihr vorher schon mal von summit1g gehört und seine Streams angeschaut? Bekannt ist er in jüngerer Vergangenheit vor allem für seine "Sea of Thieves"-Sessions geworden, vielleicht könnte es interessant für euch sein, die einmal anzuschauen. Sagt uns gerne, ob ihr es verdient findet, dass der Streamer so eine Popularität erreicht hat!