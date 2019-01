Unter dem Namen Save Nintendo versuchten russische Nintendo-Fans im November letzten Jahres, den Rausschmiss einer Führungsperson des Konzerns zu erwirken. Grund war unter anderem ein Eklat im Live-Stream von Nintendo Russland. Nun äußert sich Nintendo of Europe erstmals zu dem Geschehen.

Die Initiative Save Nintendo richtete sich in Videos an europäische Spieler und Nintendo of Europe, mit der Bitte, dafür zu sorgen, dass Yasha Haddaji – CEO von Nintendo Russland - seinen Posten verlässt. Der würde Missmanagement betreiben, entgegen der Wünsche russischer Spieler handeln und einen problematischen Umgang mit Mitarbeitern pflegen. Letztgenannter Vorwurf wurde vor allem durch den Mitschnitt aus einem Live-Stream untermauert, der für Aufsehen sorgte. Darin wird Haddaji offensichtlich ausfällig gegenüber einem Mitarbeiter:

Nachdem Nintendo of Europe versprach, sich der Sache anzunehmen, gibt der Konzern nun erstmals eine offizielle Stellungnahme zu den Vorkommnissen ab. Darin heißt es:

Nintendo leitete im November eine eingehende Untersuchung der Vorwürfe gegen Herrn Yasha Haddaji, General Manager von Nintendo Russland, ein. Die Überprüfung des Sachverhaltes ergab, dass das im Video zu sehende Verhalten von Herrn Haddaji zuweilen auch im Büroalltag vorkam. Die Vorwürfe der Belästigung jedoch, die als Reaktion auf das Video vorgebracht wurden, konnten durch die Untersuchung nicht belegt werden. Herr Haddaji erkennt voll und ganz an, dass sein Handeln einen Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex darstellt und drückt sein Bedauern gegenüber allen Betroffenen aus. Er erhielt eine formelle Verwarnung und entschuldigte sich mit einem Schreiben bei allen Mitarbeitern von Nintendo Russland. Unsere oberste Priorität ist es, ein sicheres und unterstützendes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter zu gewährleisten. Aufgrund dieser Werte haben wir uns zu einer umfassenden und gründlichen Untersuchung jeder der Anschuldigungen gegen Herrn Haddaji verpflichtet. In Zukunft werden Nintendo Russland mehr Ressourcen durch Nintendo of Europe zur Verfügung gestellt, um das Team dabei zu unterstützen, russischen Spielern Nintendo-Erlebnisse zu ermöglichen und ihnen Nintendo-Produkte zugänglich zu machen. Wir wollen sicherstellen, dass das Verhalten aller unserer Mitarbeiter mit den Unternehmenswerten von Nintendo übereinstimmt: Wir verpflichten uns auch weiterhin auf die Einhaltung dieser Standards.

Sollten sich weitere Entwicklungen in dieser Sache ergeben, halten wir euch auf dem Laufenden.

Was sagt ihr zu der Stellungnahme: Haltet ihr die Konsequenzen für angemessen oder eher zu milde? Denkt ihr, dass Nintendo Russland künftig mit einem besseren Arbeitsklima rechnen kann? Schreibt uns eure Einschätzungen dazu in die Kommentare!