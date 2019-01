Wie Ubisoft kürzlich mitteilte, soll es demnächst eine Private Beta zu The Division 2 geben. An dieser können nicht nur alle Vorbesteller teilnehmen, sondern auch ausgewählte Spieler, die sich vorab registriert haben.

Am 15. März wird mit The Division 2 der Nachfolger des beliebten Shooter-MMOs erscheinen. Nachdem ein tödlicher Virus die USA heimgesucht hat, soll die Spezialeinheit der Division die Lage wieder unter Kontrolle bekommen und einen Bürgerkrieg verhindern. New York konnte zwar gerettet werden, aber die Apokalypse hat mittlerweile Washington D.C. erreicht und jetzt steht das Land vor dem Kollaps.

Um weitere Details zur Geschichte zu geben, veröffentlichte Ubisoft nun einen neuen Trailer. Dieser stellt erstmals die drei gegnerischen Fraktionen vor, die die Hauptstadt terrorisieren. Darüber hinaus kann man einen Blick aufs Gameplay erhaschen und die neuen Gadgets, die die Division im Kampf einsetzen kann.

Das ist erst der Anfang vom Ende der Welt

Um den neuen Teil schon vor dem Release zu spielen, können Fans demnächst an einer Private Beta teilnehmen, die vom 7. bis zum 11. Februar 2019 stattfindet. Vorbesteller können automatisch teilnehmen, Käufer einer physischen Version bekommen den Zugangscode zugeschickt, bei Käufer einer digitalen Version wird die Beta von selbst heruntergeladen.

Wenn ihr nicht vorbestellt habt, aber trotzdem teilnehmen wollt, könnt ihr euch über diesen Link registrieren und die Chance auf einen Platz erhalten. Die Private Beta findet auf PC, Xbox One und PlayStation 4 statt.

Entwickler Massive Entertainment will den Spielern im neuen Teil sowohl eine spannende Geschichte als auch einen motivierenden Endgame-Content liefern. Freut ihr euch auf The Division 2? Werdet ihr an der Private Beta teilnehmen? Oder wartet ihr lieber bis zum finalen Release? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!