Schon mehr als sieben Jahre ist es her, dass Bethesda den Rollenspielgiganten The Elder Scrolls 5 – Skyrim veröffentlichte, der sich auch heute noch größter Beliebtheit erfreut. Falls ihr das Interesse am Rollenspiel aber schon verloren haben solltet, lohnt es sich zurückzukehren. Dank einer Mod könnt ihr bald zusammen mit euren Freunden Abenteuer in Himmelsrand erleben.

Die Mod erscheint sowohl für die Ursprungsversion, wie auch für Skyrim - Special Edition:

Skyrim Together heißt das Projekt, über das wir euch an anderer Stelle schon einmal berichtet haben. Mit einiger Verzögerung tritt dieses nun endlich in die geschlossene Beta-Phase ein, wie der Entwickler auf Reddit berichtet. Diese soll aber nur von kurzer Dauer sein. Schon ein bis zwei Wochen danach sollen sich die Pforten für alle Spieler öffnen.

In einer Gruppe von mindestens zwei bis maximal acht Leuten könnt ihr Abenteuer in Himmelsrand erleben, Drachen bekämpfen und Dungeons erkunden. Die Mod wird zudem komplett kostenlos sein. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings: Skyrim Together wird nur für den PC erscheinen. Ein ähnliche Mod für die Konsolen schließt der Entwickler jedoch nicht aus, sollte er Zugang zum Quellcode bekommen.

Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt, der Entwickler versichert jedoch, dass es sehr bald sein wird. Die Download-Größe für Launcher und Mod soll mit zirka 200 MB ziemlich klein ausfallen.

Freut ihr euch schon darauf, Himmelsrand bald mit euren Freunden zu erkunden, oder seid ihr doch lieber alleine unterwegs? Seid ihr enttäuscht, dass die Mod vorerst nicht für die Konsolen erscheint? Verratet es uns in den Kommentaren!