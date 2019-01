Keine Verschnaufspause für Fans von Dragon Ball: Nachdem Bandai Namco erst vor wenigen Tagen ein digitales Sammelkartenspiel angekündigt hat, folgen im Laufe des Monats weitere Neuigkeiten. Mit dabei ist ein neues Action-Rollenspiel im Universum von Dragon Ball.

Details zum neuen Spiel, welches bislang nur als "Dragon Ball Game: Project Z" bezeichnet wird, gibt es noch nicht. In einem ersten Teaserbild verraten die Entwickler jedoch, dass es sich dieses Mal um kein Prügelspiel handelt. Stattdessen liegt der Fokus auf einem Action-Rollenspiel.

Was es damit genau auf sich hat, wird Bandai Namco voraussichtlich schon bald bekanntgeben. Während des World Tour Finales von Dragon Ball FighterZ sollen weitere Infos folgen, wie das Unternehmen ebenfalls via Twitter mitteilt:

In 2019, the project of a New Game focusing on the World of Dragon Ball Z begins!

And more news coming to DRAGON BALL Fighter Z! The Warrior from Universe 11 is joining the fight!

More information to be revealed at the DRAGON BALL FighterZ World Tour Finals in January 26th ~ 27th https://t.co/K8tc4BvnZa