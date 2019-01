Am 26. April soll mit Days Gone ein PS4-exklusives Spiel erscheinen. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, hat Sony zwei neue Trailer veröffentlicht, die zeigen, was euch in der offenen Welt des Zombie-Spiels erwartet. Außerdem erfahrt ihr, in welchen Editionen und damit verbundenen Vorteilen ihr das Spiel kaufen könnt.

Im Farewell-Trailer erfahrt ihr, welche Gefahren in der Welt von Days Gone auf euch warten:

Plünderer, Freaker und wilde Tiere sind nur einige der Gefahren, die in der Welt von Days Gone auf euch warten sollen. Sony verspricht im Trailer ein Abenteuer, das Abwechslung durch unterschiedliche Schauplätze, Camp- und Gegnerdesigns bietet.

Außerdem gibt Sony in einer Pressemitteilung die Inhalte der Special und Collector’s Editionen bekannt. Demnach enthält die Special Edition ein Artbook und den Soundtrack (beides sowohl physisch und digital), drei zusätzliche Motorrad-Skins, vorzeitige Fähigkeiten-Freischaltungen und ein dynamisches Design, alles verpackt in einer Steelbook-Hülle. Die Collecter’s Edition stockt dieses Paket noch einmal um eine Statue, ein Set verschiedener Aufnäher, sowie vier Aufkleber und sechs Anstecker auf.

Auf diese Inhalte dürfen sich Vorbesteller freuen:

Doch auch wenn ihr euch keine teure Sonderedition kaufen wollt, könnt ihr euch über Vorteile freuen, wenn ihr Days Gone jetzt vorbestellt. Dafür erhaltet ihr ein Verbesserungspaket für euer Motorrad und schaltet die Drifter-Armbrust früher im Spielverlauf frei.

Freut ihr euch schon auf Days Gone oder habt ihr von Survival-Spielen die Nase voll? Was sind eure Erwartungen an das PS4-exklusive Spiel? Verratet es uns in den Kommentaren!