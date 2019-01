Fallout 76: Bethesda sperrt Konten von Spielern mit Exklusiv-Items

Durch einen Exploit sind Spieler von Fallout 76 kürzlich in einen Raum in der Spielwelt gelangt, der eigentlich den Entwicklern vorbehalten ist. Wer Gegenstände besitzt, die aus diesem Raum ins normale Spiel mitgenommen wurden, muss nun eine Account-Sperre befürchten.

Fürs Aufbrechen von Türen und Safes braucht ihr Haarklammern:

Diese Informationen stammen ursprünglich von der offiziellen polnischen Facebook-Seite von Fallout 76. Dem englischsprachigen Spielemagazin Eurogamer liegt eine Übersetzung der Bethesda-Meldung vor, in der es heißt:

Wir schauen uns Konten von Spielern an, die Gegenstände erhalten haben, indem sie Bereiche im Spiel betreten haben, die nicht für die Öffentlichkeit vorgesehen sind. Diese sind nur PC-Spielern zugänglich, die Software von Drittanbietern zu Hilfe nehmen. Um sicherzustellen, dass bei diesen Konten alles mit rechten Dingen zugeht, werden sie für weitere Untersuchungen vorübergehend gesperrt. Spieler, die diese Bereiche betreten haben, und davon betroffen sind, werden dazu angehalten, das Support-Team zu kontaktieren.

Einige Spieler wurden bereits kurzfristig gebannt, nachdem sie erstmals die Entwicklerräume im Spiel betreten hatten. Daraus mitgenommene Gegenstände fanden dennoch ihren Weg in andere – bis dato nicht betroffene – Konten. Es entstand sogar eine Art Schwarzmarkt, indem die exklusiven Gegenstände, die noch nicht für das eigentliche Spiel vorgesehen waren, für hohe Geldbeträge im Netz gehandelt wurden. Durch die nun öffentlich kommunizierte Maßnahme der Sperrung und Untersuchung weiterer Konten versucht Bethesda offensichtlich, der Weiterverbreitung Einhalt zu gebieten.

Wie Eurogamer berichtet, habe Bethesda bereits dafür gesorgt, den Entwicklerraum im Spiel zu verschieben. Teile davon seien zuletzt immer noch zugänglich gewesen, jedoch hätten Spieler nicht mehr mit den dort befindlichen Items interagieren können.

Wir können euch an dieser Stelle nur davor warnen, euch Zugang verschaffen zu wollen oder Gegenstände anzunehmen, die auf diesem Weg ins Spiel gelangt sind. Früher oder später sollten die dort getesteten Inhalte ohnehin im Spiel eingeführt werden. Schreibt uns stattdessen lieber in die Kommentare, was ihr davon haltet, was die Spieler da gemacht haben.