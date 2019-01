Falls ihr zum Start in das Wochenende noch nach einer Beschäftigung sucht, kann manchen von euch Steam eventuell dabei behilflich sein. Hier sind nämlich aktuell zwei Toptitel stark reduziert.

Potentielle Kunden finden so zum Beispiel Just Cause 3 im Sale, welches derzeit um 85 Prozent reduziert ist und 4,49 Euro kostet. Darüber hinaus findet ihr auch eine Just Cause 3 XXL Edition (11,55 Euro) und eine Just Cause 3 Collection (13,69 Euro), welche euch zusätzlich diverse Extras wie Waffen und Fahrzeuge liefern, welche ebenfalls um 85 Prozent reduziert sind. Wem das noch nicht reicht, dem winken in der Eidos Anthology (92,61 Euro) neben Just Cause 3 noch diverse andere Spiele - das Paket ist sogar um ganze 89 Prozent reduziert.

Freunde der Indie-Spiele werden hingegen mit Sunless Sea ihre Freude haben. Dieses ist aktuell um 75 Prozent heruntergesetzt und platziert sich für 4,75 Euro in eurer Steam-Bibliothek. Daneben stehen euch wahlweise auch das Spiel inklusive "Zubmariner Bundle" (15,74 Euro) oder "Skies Bundle" (27,74 Euro) im Sale zur Verfügung. Solltet ihr an einem der Angebote interessiert sein, dann schlagt besser schnell zu - die beiden Spiele sind nämlich nur kurzzeitig reduziert!

Was haltet ihr von den beiden Spielen? Werdet ihr bei einem von beiden zuschlagen? Oder wartet ihr lieber auf den nächsten Sale? Welches Spiel hätte eurer Meinung nach längst in einen Sale gehört? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!