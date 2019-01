LG will es herausgefunden haben: In einer Studie des Unternehmens konnte zusammen mit Activision angeblich ermittelt werden, wer in puncto Reaktionsvermögen unter den Gamern die Nase vorn hat.

Besitzer einer Xbox One freuen sich über die konsolenexklusive "Devil May Cry 5"-Demo:

Wie aus einem Artikel von derstandard.de hervorgeht, sind unter den 1.400 Personen, die an einem Reaktionstest teilgenommen haben, die Xbox-Spieler mit der insgesamt schnellsten Reaktionszeit und einem Punktestand von 79,7 Punkten siegreich hervorgegangen, gefolgt von den PlayStation-Spielern mit 74 Punkten. Das Schlusslicht bilden die PC-Spieler - und zwar weit abgeschlagen - mit einem Punktestand von nur 62,2. "Die Reaktionszeit zwischen den Plattformen war immer Gegenstand vieler Diskussionen, also haben wir das genauer geprüft", sei laut LG der Grund für die Erhebung dieser Studie gewesen.

Zwar konnten sich die PC-Spieler darin behaupten, am schnellsten auf bestimmte Objekte auf dem Bildschirm zu reagieren, allerdings kam ihnen dabei weniger zugute, dass sie nichtsdestotrotz im Schnitt die schlechteste Trefferquote bei besagten Objekten zu verbuchen haben. Auch hier haben die Xbox-Spieler wieder die Nase vorn: Zwar reagieren diese im Schnitt langsamer auf die entsprechenden Objekte, sind dafür aber wesentlich treffersicherer. Auch hier konnten die PlayStation-Spieler sich in der Gesamtwertung noch vor den PC-Spielern behaupten.

Falls ihr euch selbst einmal diesem kleinen Reaktionstest unterziehen wollt habt ihr hier die Chance dazu. Gut möglich, dass ambitionierte PlayStation- oder PC-Anhänger es schaffen, die Xbox-Fraktion von ihrem Thron zu stoßen ...

Könnt ihr das glauben? Was glaubt ihr, worin PC-Spieler trotzdem besser als die anderen sind? Oder haltet ihr die getesteten Fähigkeiten für überschätzt und eigentlich sollte es nur um den Spaß gehen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!