Mortal Kombat 11: Brutale Spielszenen und Kollector's Edition mit Maske

Die folgende Aussage dürfte wahrscheinlich kaum einen Spieler überraschen: Mortal Kombat 11 ist auf dem Weg, mindestens genauso brutal zu sein wie sein Vorgänger. Das zumindest beweist Entwickler Netherrealm in einem ersten Spielszenen-Trailer.

Mortal Kombat 11: Es erwartet euch eine Blut-Orgie - Gameplay Reveal-Trailer

In dem knapp zweiminütigen Video verprügeln sich alte Bekannte wie Raiden, Sub-Zero, Scorpion oder Kung Lao in der gewohnten Art und Weise. Das bedeutet, dass mit dem Faktor Blut nicht allzu geizig umgegangen wird. Neben einer überarbeiteten Optik lassen sich außerdem schon die ersten Fatality-Techniken blicken, die erneut dafür sorgen, dass einem der Appetit aufs Mittagessen vergeht.

Während eines Livestream-Events haben die Macher außerdem noch weitere Infos zu Mortal Kombat 11 verraten. Zum Spielstart sind 17 Stages und 25 Charaktere geplant. Zusätzlich wird es Shao Khan als Vorbestellerbonus geben. Aus Injustice 2 wird derweil das Ausrüstungssystem übernommen, womit ihr das Aussehen und die Fähigkeiten eines Charakters anpassen könnt. Kämpfer können nun zudem mehrere Fatality-Moves haben.

Zu guter Letzt ist die Ankündigung der Kollector’s Edition gefolgt. Die rund 150 US-Dollar teure Version (circa 132 Euro) enthält zum einen Mortal Kombat 11 in der Premium-Edition mit Season Pass und zum anderen die folgenden zusätzlichen Gegenstände:

Steelbook

Magnet mit dem Logo von Mortal Kombat

Echtheitszertifikat

1:1 Nachbildung der Maske von Scorpio

Alternativ wird es die Premium-Edition von Mortal Kombat 11 separat geben. Die Version kostet etwa 90 US-Dollar (circa 79 Euro) und enthält wie bereits erwähnt den Season Pass mit sechs neuen Charakteren.

Veröffentlicht werden soll Mortal Kombat 11 am 23. April 2019 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Auf der Sony- und Microsoft-Konsole soll es zudem für Vorbesteller voraussichtlich im März eine Beta-Phase geben. Werdet ihr es euch holen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!