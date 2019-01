Dark Souls: Inhalte der Trilogy Collector's Edition bekannt

Bandai Namco plant den Verkauf einer Sammler-Edition der "Dark Souls"-Trilogie. Fans der Serie haben ab dem 31. März die Möglichkeit, sich alle drei Spiele samt Erweiterungen in einer Kollektion zu kaufen, welche Artbook, Musik und eine Statuette beinhaltet.

Dark Souls Trilogy: Ankündigung der Komplettedition

Wie Bandai Namco offiziell in einer Pressemitteilung ankündigt, ist die Veröffentlichung der Dark Souls Trilogy Collector's Edition für den 31. März geplant. Inbegriffen in dieser sind die drei Grundspiele samt den einzelnen Erweiterungen. Dazu kommt ein Kompendium (bebildertes Verzeichnis) mit etwa 500 Seiten, welches Feinde, Items und Karten der Spielwelten zeigt.

Ebenfalls enthalten sind ein Manuskript der Dialoge von Figuren der Spiele. Für die Musikliebhaber der "Dark Souls"-Reihe gibt es außerdem noch den gesamten Soundtrack als CD-Set dazu. Den krönenden Abschluss macht eine circa 35cm hohe Figur, welche aus einem Elite-Ritter an einem Leuchtfeuer besteht. Die Edition ist auf 2.000 Stück limitiert.

Für Fans, die nicht so tief in die Tasche greifen wollen, existiert auch eine Standard-Edition, welche die drei Spiele plus DLCs und den Soundtrack enthält sowie die Möglichkeit, das "Dark Souls"-Kompendium separat zu erwerben. Die Standard Edition ist schon ab dem 1. März 2019 erhältlich.

Ist die Edition interessant für euch oder habt ihr schon alle Souls-Spiele und braucht so etwas nicht noch einmal? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von der Edition haltet, wir freuen uns darauf, eure Meinungen zu lesen.