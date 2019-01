Death Stranding dürfte bei vielen PS4-Besitzern in den Top 3 der Wunschliste für 2019 stehen. Noch ist es fraglich, ob Hideo Kojimas Projekt in diesem Jahr erscheint. Die Zeichen stehen aber erneut ziemlich gut. Denn die Entwickler bei Guerilla Games, die an Killzone und Horizon Zero Dawn gearbeitet haben, durften sich schon jetzt zwei ganze Stunden aus Death Stranding anschauen. Dafür ist Hideo Kojima extra nach Amsterdam gereist.

Three years ago we gave @KojiPro2015_EN a copy of our @DecimaEngine in this box. Today @HIDEO_KOJIMA_EN came back to @Guerrilla to show us the incredible things he’s making with it in #DeathStranding. So impressed! pic.twitter.com/8dLpdIh1bI