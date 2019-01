In Resident Evil 2 werdet ihr bekanntermaßen schon zu Anfang eine Entscheidung treffen müssen. Wählt ihr den Weg von Leon Kennedy oder Claire Redfield? Damit ihr vor dem Launch des Horror-Remakes einen ersten Eindruck bekommt, wie sich diese Entscheidung auf das restliche Spiel auswirken wird, gibt es jetzt einen spannenden "The Choice is Yours"-Trailer, den wir euch nicht vorenthalten wollen.

So wählt ihr nach einigen Sekunden im Intro schon, wohin und mit wem die Reise weitergeht. Entweder ihr folgt Claire und geht mit ihr unter das Police Department von Raccoon City oder ihr stellt euch mit Leon den Zombiehorden direkt im Gebäude. Natürlich bleibt es dann nicht nur bei diesen Entscheidungen. Werdet ihr einem seltsamen Geräusch nachgehen, die Tür öffnen oder doch lieber fliehen?

Resident Evil 2 erscheint in wenigen Tagen, genauer gesagt am 25. Januar 2019, für PC, Xbox One und PS4. Selbst erfahrene Horrorexperten, die das Original auswendig kennen, dürften einige Überraschungen erleben. Zumindest haben die Entwickler versprochen, dass sich das Remake von Resident Evil 2 nicht 1:1 an der Vorlage entlang hangeln wird.