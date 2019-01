BioWare ist dafür bekannt, dass sie Spiele mit einer großen Spielwelt erschaffen. Dementsprechend sind die Erwartungen an Anthem extrem hoch. Die Spieler sind schon so voller Vorfreude, dass sie sich jeden Schnipsel zu dem Koop-Shooter schnappen und analysieren. Daraus resultiert nun eine erste Karte der Spielwelt von Anthem, die einen ersten Einblick über die Gesamtgröße der Welt gibt.

Die Karte stammt von Reddit-User "DaanLyb", der sie aus verschiedenen Bildern der Entwickler-Streams zusammengesetzt hat. Schon jetzt ergibt sich ein gutes Bild davon, wie Anthems Karte aussehen wird. Selbst, wenn hier nur ein Ausschnitt gezeigt wird. Damit wir uns unter den Entfernungen auch etwas vorstellen können, hat "DaanLyb" direkt eine Rechnung unter das Bild gepackt.

So brauchte einer der Entwickler zum Überfliegen des Sees in "Valley of Tarsis" etwa sieben Sekunden. Der See nimmt auf der Karte etwa 75 Pixel ein. Zeichnet man nun einen Weg von einer zur anderen Seite der Map ergeben sich 2160 Pixel beziehungsweise 3:36 Minuten Flugzeit. Ein theoretischer Wert, der sich auf eine geradlinige Flugweise stützt, die es unter Garantie nicht geben wird. Denn Berge und andere Hindernisse dürften den Weg der Javelins versperren. Anthem bietet also zunächst mehr als genug Platz, um sich auszutoben.