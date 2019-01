Bereits der Januar endet mit einem Jahres-Highlight, auf welches Fans schon sehr viele Jahre lang gewartet haben. Ihr wisst sicher genau, was hier gemeint ist ... Abseits davon bleibt es in der kommenden Woche ein wenig ruhiger, bevor die nächste große Welle anrückt.

Kingdom Hearts 3 | 29. Januar

PS4 / Xbox One

Vor gut fünfeinhalb Jahren hat Square Enix auf der E3 2013 das erste Mal die Existenz bestätigt, jetzt ist es endlich fertig: Kingdom Hearts 3. Im vorläufigen Finale der Xehanort-Saga muss sich Protagonist Sora mit seinen Freunden noch ein letztes Mal unter Beweis stellen. Dafür geht es unter anderem in die Disney-Welten aus Fluch der Karibik, Frozen, Toy Story und viele mehr, bei denen nicht nur optisch etwas geboten werden soll. Übrigens: Einen ausführlichen Test haben wir bereits für euch.

Goodbye Deponia | 30. Januar

PS4 / Xbox One

Mehr Rufus für die PlayStation 4 und Xbox One: Daedalic veröffentlicht mit Goodbye Deponia das Trilogie-Finale der ungewöhnlichen Adventure-Reihe. Darin steht die Welt Deponia vor der Zerstörung durch den Organon und Rufus muss das irgendwie in klassischer 2D-Manier verhindern. Dabei steht er sich jedoch in gewohnter Weise ein wenig selbst im Weg. Die Fortsetzung Deponia Doomsday soll übrigens im Februar folgen.

Sunless Skies | 31. Januar

PC

Anderthalb Jahre nach dem Start im Early Access von Steam erreicht Sunless Skies den finalen Veröffentlichungszustand. Der Nachfolger von Sunless Sea funktioniert mechanisch relativ ähnlich. Als Spieler übernehmt ihr in diesem Rollenspiel die Kontrolle über eine Dampflokomotive und erkundet ein viktorianisches Weltraumszenario, in der sich das britische Imperium sehr weit ausgedehnt hat. Dabei müsst ihr jedoch aufpassen, dass eure Crew nicht verhungert oder gar dem Wahnsinn verfällt.

Ace Combat 7 - Skies Unknown | 1. Februar

PC

Konsolenspieler dürfen schon seit Mitte Januar ins Cockpit steigen, jetzt folgen die PC-Spieler via Steam. In Ace Combat 7 - Skies Unknown dreht sich alles um rasante Kampfpiloten-Action, welche nun durch den Einfluss von Wettereffekten vor- oder nachteilig beeinflusst werden kann. Ob sich ein Probeflug lohnt, verrät euch übrigens der Test "Ace Combat 7: Der König der Lüfte ist zurück".

Dragons - Aufbruch neuer Reiter | 1. Februar

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Passend zum neuen Film Drachenzähmen leicht gemacht 3 - Die geheime Welt lässt Dreamworks zusammen mit dem Entwickler Climax Studios Ltd. ein neues Spiel von der Leine. In Dragons - Aufbruch neuer Reiter rückt Protagonist Scribbler mit seinem Hybriddrachen Patch in den Mittelpunkt. Die beiden machen es sich zur Aufgabe, gefangene Drachen zu befreien und die Schurkin Eir zu besiegen. Spielerisch gilt es Inseln zu erkunden, Kämpfe zu bestreiten und ein paar Rätsel zu lösen.

Die Preisfrage in dieser Woche ist ziemlich simpel: Wer freut sich auf Kingdom Hearts 3? Und wenn nicht, was für ein aktuelles Spiel erobert sonst euren Geldbeutel? Verratet uns eure Antworten in den Kommentaren!