In einem 50 Stunden dauernden Livestream von H. Bomberguy war die US-amerikanische Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez zu Gast. Dabei ging es natürlich nicht nur um Gaming, sondern auch um Politik. Denn die erst vor kurzem eingeschworene Kongressabgeordnete nutzte die Gelegenheit, um für Trans-Rechte einzutreten.

Im Stream gespielt wurde Donky Kong. Der ist auch ein fester Bestandteil des "Smash Bros."-Universums:

So war das Thema Trans-Rechte dann auch Gegenstand des "Donky Kong 64"-Livestreams. Durch Diskriminierung werde aktiv verhindert, dass einige Menschen finanziell unabhängig sein können, so Ocasio-Cortez. "[Diskriminierung] verschärft diese Probleme in ihren Krisen ... Es ist wichtig, dass wir uns in einem wirtschaftlichen Rahmen mit diesen Themen befassen, aber die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass Diskriminierung ein Hauptgrund für wirtschaftliche Not ist," äußerte sich die Politikerin konkret.

Als H. Bomberguy bewusst wurde, dass es sich bei dem Gast in seinem Stream tatsächlich um die bekannte Politkerin handelt, reagierte er ziemlich überrascht, wie dieses Video zeigt. Bereits im Vorfeld twitterte Ocasio-Cortez über Defizite in puncto Transrechten, bevor sie selbst zum Stream dazustieß:

Lastly, we wouldn’t need to talk about bathrooms at all if we acted like adults, washed our hands + minded our own business instead of trying to clock others.



Going by track record, I’d feel safer in a bathroom w/ a trans woman than a powerful male executive any day of the week. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 20, 2019

"Letztlich würden wir nicht über Toiletten diskutieren müssen, wenn wir uns wie Erwachsene verhalten, unser Hände waschen und uns über unseren eigenen Dinge Gedanken machen würden, anstatt [auf Toiletten] andere zu mustern.



Ausgehend von bekannten Erfahrungswerten fühle ich mich in einer Toilette mit einer Transfrau jederzeit sicherer als mit einem mächtigen männlichen Manager."

Dabei bleibt Ocasio-Cortez keinesfalls unkritisch betrachtet: Der Comedian Graham Linehan, der als prominenter Kritiker von Wohltätigkeitsorganisationen und Trans-Menschen gilt, kritisiert unter anderem stark das Vorgehen bei geschlechtsspezifischen Dysphorien (Störung des emotionalen Erlebens ohne Krankheitswert) unter jungen Menschen. Dies könne unter anderem eine Verzögerung der Pubertät herbeiführen. Ungewollt wurde er damit zum Ideengeber des mehr als zweitägigen Livestreams - und sorgte so für mehr als 250.000 US-Dollar Spenden an die Wohltätigkeitsorganisation Mermaids, welche sich für Trans-Kinder einsetzt!

Dass Cortez generell etwas für Videospiele übrig hat, wird im Übrigen ebenfalls durch ihre Beiträge auf Twitter deutlich. So nutze sie beispielsweise beim Retweeten eines Beitrags des New York Magazine zum Thema Spitzensteuersatz für Reiche das aus Zero Wing bekannte "all your base are belong to us"-Meme, wodurch sie sich bereits Sympathien bei Gamern sicherte:

All your base (are) belong to us 👾 https://t.co/brwNKJ8wrh — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 19. Januar 2019

Was haltet ihr von dem Stream? Habt ihr möglicherweise einige Stunden des überlangen Zockerspektakels live mitbekommen? Und wie ist eure Meinung zu dem Auftritt von Alexandria Ocasio-Cortez auf Twitch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!