Und wieder feiert eine von Nintendos ikonischen Videospielreihen einen runden Geburtstag: Die "Super Smash Bros."-Franchise ist stolze 20 Jahre alt. Dafür gibt es nicht nur Glückwünsche von Fans, sondern auch warme Worte vom Erfinder höchstpersönlich.

Via Twitter meldet sich Masahiro Sakurai, Erfinder von Kirby und der "Super Smash Bros."-Reihe, anlässlich des 20. Geburtstages seiner Prügelspielreihe zu Wort. Er richtet dabei ein paar warme Worte an die treuen Serienanhänger, die die Entwicklung der Spiele über diesen langen Zeitraum begleitet haben. Das geht aus einer englischsprachigen Übersetzung des ursprünglich in Japanisch verfassten Tweets hervor, den Reddit-User mikeeeeeeeeeeeeeeee im Games-Thread postete:

"Smash Bros. ist 20 Jahre alt! In diesen 20 Jahren habe ich gesehen, dass viele Menschen diese Serie auf so viele Arten genießen - zu Hause, beim Herumhängen, auf Kongressen, sogar im Büro! Die Entwicklung war schon immer eine große Herausforderung, aber ich bin äußerst glücklich. Ganz großen Dank fürs Spielen."

Der aktuelle Teil der Serie - Super Smash Bros. Ultimate - ist seit dem 7. Dezember für die Nintendo Switch erhältlich. Was das Spiel taugt, erfahrt ihr bei uns im Test.

