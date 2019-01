Anfang Januar hat Entwickler Slightly Mad Studios die "Mad Box"-Konsole angekündigt. Jetzt hat Geschäftsführer Ian Bell nicht nur seine Gedanken zum Thema Online-Gaming preisgegeben, sondern auch erste Bilder der Konsole und ihrer Controller veröffentlicht.

Die Mad Box soll zur geplanten Veröffentlichung in drei Jahren 4K-Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde sowie VR-Unterstützung mit sich bringen und Hardware-technisch einem leistungsstarken PC aus dem Jahre 2021 entsprechen. Große Ziele, die sich Ian Bell damit setzt. Dass er es mit der Konsole ernst meint, untermauern nun erste Bilder des Geräts:

Die Konsole versucht mit futuristischem Design und hellblauer Beleuchtung bei seinen Interessenten zu punkten. Besonders stechen vor allem die Controller der Mad Box hervor.

Wie ihr anhand der Bilder sehen könnt, soll sich zwischen den Tasten und dem linken Stick eines Controllers ein LED-Display befinden, welches gleich mehrere Funktionen verspricht. So wird auf dem Bildschirm beispielsweise angezeigt, welcher Spieler gerade mit dem Controller verbunden ist. Durch die zusätzliche Beleuchtung der jeweiligen Tasten soll euch außerdem das Steuerungsschema von Videospielen nähergebracht werden können.

In einem weiteren Twitter-Beitrag hat sich Ian Bell außerdem zum Thema Online-Gaming geäußert. Wie es scheint, hält der Geschäftsführer nur wenig von einem kostenplichtigen Online-Service. Stattdessen spielt er mit dem Gedanken, euch sogar dafür zu bezahlen:

I have a cunning plan. Paid online? Free online? How about we pay you to be online??? Every valid hour spent earning credits that translate into real world money for you... Yes it will mean advertisements, but YouTube is scraping along... Just a thought...