Mit dem "Die schwarze Waffenkammer"-DLC wurden Destiny 2 erneut epische Raids mit spannenden Bosskämpfen spendiert. Eine Gruppe von Spielern schaffte es nun überraschend den Boss des auf zwei Stunden angesetzten Raid "Geißel der Vergangenheit" innerhalb von kürzester Zeit zur Strecke zu bringen.

So kam der letzte "Destiny 2"-DLC, Forsaken, bei euch an:

Der Raid "Geißel der Vergangenheit" ist in vier Hauptabschnitte unterteilt - den Berserkerkampf, das Tunnelrennen sowie zwei Phasen, in denen euch schwer gepanzerte, mechanische Gegner gegenüberstehen. Jeder dieser Abschnitte nimmt einige Minuten bis mehrere Stunden in Anspruch, je nachdem wie gut die einzelnen Spieler zusammen im Team agieren. Dazu ist vor allem ein profundes Wissen über die einzelnen Fähigkeiten sowie deren Kompatibilität untereinander vonnöten. Wie die Kollegen von gamerant.com berichteten, hat nun ein Team den Raid in Rekordzeit beendet.

Rekordhalter dieses kleinen Speedruns sind der YouTuber Gladd mit einigen Mitgliedern seines Clans Redeem, welchen es mit spielerischem Können und gut abgesprochener Teamarbeit gelang, besagten Raid innerhalb von etwas mahr als acht Minuten zu meistern. Sowohl der Clan Redeem als auch Gladd selbst sind szenebekannte "Destiny 2"-Größen, die es sich aktuell offenbar zur Aufgabe gemacht haben, sich in Rekordzeiten durch diverse Raids zu kämpfen.

Ausruhen sollten sich die Rekordhalter auf ihren Lorbeeren jedoch nicht: Mit Sicherheit arbeiten andere findige Spieler schon daran, den Raid künftig noch schneller zu absolvieren. Nichtsdestotrotz eine tolle Leistung wie wir finden!

Habt ihr euch bereits selbst an dem Raid "Geißel der Vergangenheit" probiert? Wie schnell schafft ihr es die Raid-Bosse in Destiny 2 zu erlegen? Und wie geht ihr dabei vor? Schreibt es uns in die Kommentare!